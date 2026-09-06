Из 200 штурмовиков до противника доходят 10-15: Жестокая окопная правда от командира штурмового отряда

Сергей Комаров (фамилия по понятным причинам изменена) в армии – большую часть жизни. Он кадровый военный, в прошлом спецназовец.
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