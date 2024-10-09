«Смертельные горы»: самые опасные горные вершины СССР

Восхождение на эти пять семитысячников — условие для получения престижного титула «Снежный Барс». Также они являются относительно недорогой по стоимости тренировочной ступенью перед подъёмом на восьмитысячники, которых на планете всего 14, и это уже высшая категория альпинизма.