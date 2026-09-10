144 Гц, четыре камеры по 50 Мп и минимум 512 ГБ флеш-памяти. Nubia NaviX Ultra получил батарею 7100 мА•ч в корпусе толщиной всего 7,62 мм

Новый смартфон от Nubia и ZTE, созданный при участии ByteDance, представят 16 сентября Nubia официально раскрыла одну из главных особенностей NaviX Ultra — смартфон получит аккумулятор емкостью 7100 мА•ч при толщине корпуса всего 7,62 мм.
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