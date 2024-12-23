Работу омской «Сказки» могут приостановить на три месяца - суд вынесет решение в четверг, 26 декабря.
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Работу омской «Сказки» могут приостановить на три месяца - суд вынесет решение в четверг, 26 декабря.