Как легко научиться копить на пенсию: простая схема от эксперта

Финансовый эксперт рассказала, как просто начать формировать привычку к накоплению денег.В том случае, если у человека возникает желание начать копить на старость, а особых возможностей для этого не очень много, есть смысл попробовать начать копить с использованием экономических игр, которые формируют привычку откладывать пусть по десять рублей, но каждый день, поделилась советом с агентством "Прайм" кандидат экономических наук, замглавы Института финансовой грамотности Финансового университета при российском кабмине Валерия Минчичова.