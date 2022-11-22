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Как легко научиться копить на пенсию: простая схема от эксперта

Как легко научиться копить на пенсию: простая схема от эксперта

Финансовый эксперт рассказала, как просто начать формировать привычку к накоплению денег.В том случае, если у человека возникает желание начать копить на старость, а особых возможностей для этого не очень много, есть смысл попробовать начать копить с использованием экономических игр, которые формируют привычку откладывать пусть по десять рублей, но каждый день, поделилась советом с агентством "Прайм" кандидат экономических наук, замглавы Института финансовой грамотности Финансового университета при российском кабмине Валерия Минчичова.

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