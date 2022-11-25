Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
  • Владимир
    Yle сообщила, а точнее сморозила очередную глупость.«Газпром» принялс...
  • Владимир 123
    Сам не гам и другому не дам«Газпром» принялс...

Российская туристка в Малайзии поняла, почему китайцы задумались о русских женах

Российская туристка в Малайзии поняла, почему китайцы задумались о русских женах Во время путешествия по Малайзии отечественная туристка остановилась в китайской семье и поняла, почему китайцы всё чаще хотят брать в жены россиянок, а не китаянок.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх