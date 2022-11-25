Российская туристка в Малайзии поняла, почему китайцы задумались о русских женах Во время путешествия по Малайзии отечественная туристка остановилась в китайской семье и поняла, почему китайцы всё чаще хотят брать в жены россиянок, а не китаянок.
Российская туристка в Малайзии поняла, почему китайцы задумались о русских женах Во время путешествия по Малайзии отечественная туристка остановилась в китайской семье и поняла, почему китайцы всё чаще хотят брать в жены россиянок, а не китаянок.
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