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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Фетисов: «ISU издевается над россиянами. Хотят поставить нас на колени, чтобы мы соглашались на белые флаги, всякие дополнительные условия»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Международный союз конькобежцев (ISU) издевается над российскими спортсменами.

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