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Утеплиться к осени и зиме предлагают уссурийцам на выставке меховых изделий

Утеплиться к осени и зиме предлагают уссурийцам на выставке меховых изделий

Выставка шуб "Меховые традиции" вновь откроет свои двери для уссурийцев 27-29 августа.  Из Кирова будут привезены пальто из шерсти, меховые изделия из норки, овчины, песца, а также пуховики, жилеты и кардиганы, сообщили ИА UssurMedia организаторы.

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