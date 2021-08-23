Утеплиться к осени и зиме предлагают уссурийцам на выставке меховых изделий

Выставка шуб "Меховые традиции" вновь откроет свои двери для уссурийцев 27-29 августа. Из Кирова будут привезены пальто из шерсти, меховые изделия из норки, овчины, песца, а также пуховики, жилеты и кардиганы, сообщили ИА UssurMedia организаторы.