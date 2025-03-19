Спецпосланник США анонсировал новые переговоры Москвы и Вашингтона

На встрече стороны обсудят договоренности, ранее достигнутые Путиным и ТрампомПредставители России и США встретятся в городе Джидде Саудовской Аравии 23 марта, сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.
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