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У Франции наибольшие шансы (34%) на победу на ЧМ-2026 по версии суперкомпьютера Opta, у Аргентины – наименьшие (20%)

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя ЧМ-2026 перед матчами 1/2 финала. Главный фаворит – сборная Франции .

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