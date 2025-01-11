«Сложно исполнить, невозможно контролировать». Россияне пока ещё могут пользоваться посторонними устройствами за рулём

Запрет на использование водителями посторонних устройств за рулем может вступить в силу не раньше будущей осени: все зависит от того, будут вноситься корректировки в него или в весь пул поправок к ПДД в целом.
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