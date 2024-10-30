Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Васильев
    Как то по модному у нас подают новости .Пишут ;бойца ЧВК.Где ЧВК и где Челябинск.А  как фраза ;бросившегося на людей ...Росгвардейцы заст...
  • Обухова Людмила
    Свобода вероисповедания регламентируется соответствующим законом. Никто не запрещает мусульманкам ходить в мечеть хот...Во Владимирской о...
  • Виктор Фоменко
    Полностью с Вами согласен. Вучич тварь ещё та. Вроде бы как о мире заботится, но только полный идиот не может не пони...Вучич призвал буд...

ВСУ при атаке на автобус с РЭБ применили тактику «тихой атаки». Украинские войска выключили винты беспилотника

ВСУ при атаке на автобус с РЭБ применили тактику «тихой атаки». Украинские войска выключили винты беспилотника

Мэр города Горловка Донецкой народной республики (ДНР) Иван Приходько заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед атакой оснащенного средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автобуса выключили винты у беспилотного летательного аппарата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх