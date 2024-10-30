ВСУ при атаке на автобус с РЭБ применили тактику «тихой атаки». Украинские войска выключили винты беспилотника

Мэр города Горловка Донецкой народной республики (ДНР) Иван Приходько заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед атакой оснащенного средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автобуса выключили винты у беспилотного летательного аппарата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии