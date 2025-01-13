“Ваш дружелюбный сосед Человек-паук” будет ответвлением киновселенной Marvel ...

“Ваш дружелюбный сосед Человек-паук” будет ответвлением киновселенной MarvelИсполнительный продюсер сериала “Ваш дружелюбный сосед Человек-паук” Дэна Васкес-Эберхардт рассказала о связи анимационного шоу с киновселенной Marvel.
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