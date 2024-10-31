«Ъ»: правительство пока не планирует снимать запрет на экспорт бензина

Российское правительство пока не будет снимать запрет на экспорт бензина на фоне внеплановых ремонтных работ на НПЗ, которые продолжатся в ноябре, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
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