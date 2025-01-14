Российский шахматист Шогджиев стал самым юным международным мастером

Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев стал самым юным международным мастером в истории. Как пишут «Известия», рекорд был установлен в декабре прошлого года на турнире в Белграде, где он набрал семь из девяти очков.
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