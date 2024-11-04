Из Ивановской области вывезено 400 кубометров пиломатериалов без сертификатов

Стало известно о 12 фактах вывоза хвойной лесной продукции без оформления карантинных сертификатов в 37-ом регионеВ прошлом месяце Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям контролировало соблюдение требований при работе в информационной системе ЕГАИС учета древесины».
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