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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о словах Плющенко про «деградацию фигурного катания»: «Это неправда, такого быть не может. Все работают – и тренеры, и спортсмены»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Евгений Плющенко неправ, когда говорит о «деградации» фигурного катания в России.

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