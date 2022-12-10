Сила в правде

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Разбил третий «гелендваген»: Ходаковский рассказал, как «зарабатывают» на восстановлении Мариуполя

Разбил третий «гелендваген»: Ходаковский рассказал, как «зарабатывают» на восстановлении Мариуполя

Всё, где ходят деньги, воспринимается изменившимся сознанием современных людей, как кормовая база. О том, как «зарабатывают» на восстановлении разрушенного в боях Мариуполя, написал основатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.

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