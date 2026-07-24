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Царьград

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Трамп потребовал Саудовской Аравии присоединения к Авраамовым соглашениям

Трамп потребовал Саудовской Аравии присоединения к Авраамовым соглашениям

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия должна присоединиться к Авраамовым соглашениям для договора по атомной энергетике.

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