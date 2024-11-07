Армия России начала новую волну наступательных действий на Курском фронте (КАРТА)

Армия России начала новую волну наступательных действий на Курском фронте. Об этом в вечерней аналитике пишет работающий на ГУР ресурс DeepState.
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