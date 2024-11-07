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Армия России начала новую волну наступательных действий на Курском фронте (КАРТА)

Армия России начала новую волну наступательных действий на Курском фронте (КАРТА)

Армия России начала новую волну наступательных действий на Курском фронте. Об этом в вечерней аналитике пишет работающий на ГУР ресурс DeepState.

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