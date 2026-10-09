Бинокль для ответственных: военкор задаёт вопросы об ударах по дата-центрам

Военкор Александр Сладков жёстко прокомментировал недавние атаки украинских беспилотников на российские дата-центры в Сасово Рязанской области и Калуге.
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