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Парламентская газета

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Охота на юнкерса: сколько платили за сбитый бомбардировщик

Охота на юнкерса: сколько платили за сбитый бомбардировщик

В 2025 году Россия празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для побед на фронте, работы в тылу, помощи раненым и беженцам с 1941 по 1945 год советской властью были приняты сотни нормативных актов.

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