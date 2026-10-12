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Царьград

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В Адыгее до 2035 года построят 3,88 млн кв. метров жилья

В Адыгее до 2035 года построят 3,88 млн кв. метров жилья

В Адыгее в рамках 17 соглашений о комплексном развитии территорий на 537,04 га до 2035 года предусмотрен ввод 3,88 млн кв.

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