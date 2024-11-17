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Известная модель оценила, что произошло на «голой вечеринке» Ивлеевой

Известная модель оценила, что произошло на «голой вечеринке» Ивлеевой

Ида Галич объяснила резонанс «голой вечеринки» Ивлеевой Ида Галич в интервью Юлии Меньшовой на ее YouTube-канале сообщила, что стало поводом для обсуждения причин широкого общественного резонанса, вызванного так называемой «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой почти год назад.

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