Вчера 13K прочитали Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции.
КАК ОДИН ЧЕЛОВЕК ЛЕГАЛИЗОВАЛ БОЛЕЕ 100 000 МИГРАНТ0В. Таджиkи покидают РФ
Комментарии
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Зоя Копань
Вот за этих всех, кто ставивил на учёт мигрантов и нужно отправлять мигрантов на родину, а не за счёт налогоплательщиков!
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14 час.
Зоя Копань
Замминистра Таджикистана даже посетовала на другой ленте, что отъезд мигрантов упал по сравнению с приездом из России , уму непостижимо, другие страны наоборот удерживают свое население, чтобы рабочие руки оставались в своей стране!
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14 час.
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