ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина МВД России подготовило проект президентского указа, который предусматривает упрощенный порядок выдачи российских водительских удостоверений жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп хочет ужест...
- Позор всем вам: и...
- Татьяна Ким покин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым