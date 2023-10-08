Блогеры устроили сражение BMW M2 и Chevrolet Camaro с механическими коробками

Авторы канала Sam CarLegion устроили очередную гонку по прямой, участниками которой на сей раз стали два чистокровных спорткара, но весьма разных не только по своим характеристикам, но и принципиальному подходу к созданию спортивных купе.
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