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Медведев назвал бандеровцев Украины реальными заказчиками теракта в «Крокусе»

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал американского лидера Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер Министра Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца соучастниками теракта в «Крокусе».

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