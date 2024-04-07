Медведев назвал бандеровцев Украины реальными заказчиками теракта в «Крокусе»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал американского лидера Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер Министра Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца соучастниками теракта в «Крокусе».
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