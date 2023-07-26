Страна и люди

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США отправили в Корею подлодку, Россия – Сергея Шойгу

США отправили в Корею подлодку, Россия – Сергея Шойгу

Визит Шойгу в КНДР – важная веха выстраивания новых отношений с этой соседней дружественной страной   И одновременно предупреждение сколачиваемому Вашингтоном и Токио "дальневосточному НАТО" Известие о том, что 25-27 июля министр обороны России Сергей Шойгу посетит КНДР по официальному приглашению Пхеньяна, будет с большим вниманием встречено в мире как свидетельство отхода Москвы от навязанных США и их сателлитами экономических и иных санкций в отношении борющегося против американского империализма северокорейского народа.

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