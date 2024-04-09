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  • Ирина Черных
    Понятно, что цифровой рубль - это инструмент социального контроля. Таким образом, контролерша Набиуллина и ей подобны...Уже точно случитс...
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    Что мало перевела в США наших денег. Придумала как последнее у нас отнять. Когда ее уберут и поставят кто будет забот...Уже точно случитс...
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    ЦИФРОВУЮ ВАЛЮТУ будет легче ТЫРИТЬ со счетов россиян...  И концов будет не найти...   МОЛОДЕЦ Набиуллина!!   Эти банк...Уже точно случитс...

Александр Ходаковский о ликвидации в Харькове двух РСЗО "Ураган", готовившихся обстреливать Белгород

ВАЖНО! Украинские ресурсы выложили у себя работу "безжалостных орков" по "мирным кварталам" Харькова, но не  позаботились о том, чтобы убрать все следы, и во втором сюжете эти следы -  остов РСЗО Ураган, которая обстреливала  Белгород -  попали в кадр.

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