Александр Ходаковский о ликвидации в Харькове двух РСЗО "Ураган", готовившихся обстреливать Белгород

ВАЖНО! Украинские ресурсы выложили у себя работу "безжалостных орков" по "мирным кварталам" Харькова, но не позаботились о том, чтобы убрать все следы, и во втором сюжете эти следы - остов РСЗО Ураган, которая обстреливала Белгород - попали в кадр.