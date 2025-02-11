ВТБ размещает однодневные облигации на 100 млрд рублей с доходностью 20,6% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-4-893 на сумму 100 млрд. рублей по цене 99,9436% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 20,60% годовых, говорится в сообщении банка.