Свердловский район получил 400 тыс. рублей на размещение вынужденных переселенцев

Региональное правительство «в целях финансового обеспечения временного социально-бытового обустройства граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения на территории региона» выделило очередной трансфер одному из муниципалитетов Орловской области.