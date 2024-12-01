Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Я не поняла, штат чиновников, наконец, сокращают? Или это, как конкурс: кто сделает новое место работы городом-садом?))Орловским чиновни...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А что такие "ценные" специалисты в Орловской области не нужны... По принципу возьми боже, что нам негоже....Орловским чиновни...
  • Александр Жигилий
    А за неисполнение клятв закон принят? В этом суть ответственности!!! Это в царской России честь и честность были крит...Александр Черных ...

Свердловский район получил 400 тыс. рублей на размещение вынужденных переселенцев

Свердловский район получил 400 тыс. рублей на размещение вынужденных переселенцев

Региональное правительство «в целях финансового обеспечения временного социально-бытового обустройства граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения на территории региона» выделило очередной трансфер одному из муниципалитетов Орловской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх