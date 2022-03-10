Возбуждено уголовное дело в отношении организаторов и активных участников международного преступного сообщества

«Следователями Следственного департамента МВД России совместно с оперативниками ГУНК МВД России и их коллегами из Московской области пресечена деятельность преступного сообщества, которое специализировалось на производстве и сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов на территории различных субъектов Российской Федерации.