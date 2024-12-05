Бастрыкин поручил расследовать заражение младенца ВИЧ на Камчатке

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчёт о ходе расследования дела, связанного с халатностью медицинских работников детской больницы на Камчатке, в результате которой ребёнок был заражён ВИЧ.
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