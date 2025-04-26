Минувшая ночь заставила Киев уйти под землю — русская армия устроила массированный налет на различные военные, промышленные и логистические объекты.
Ракеты всю ночь уничтожали Украину
Комментарии
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Tania Еременко
До Дня Победы надо укокошить всех нациков и Куев впридачу.
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9 час.
Майя Majesty
А мы Курскую область освободили! Ура, товарищи!
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8 час.
Alex Nемо
А основной транспортный Бескидский тоннель, которым пользуются для поставок западного вооружения, есть в списках поражённых целей? Или его для Орешника берегут?
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10 мин.
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