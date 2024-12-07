Что ждет пользователей: отмена роуминга между Россией и Белоруссией с 2025 года Татьяна СергееваС 1 марта 2025 года Россия и Белоруссия вступят в новую эпоху мобильной связи, отменив роуминг между двумя странами.
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