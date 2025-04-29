Intel анонсировала техпроцесс 18A-PT с 3D-штабелированием и раскрыла подробности об 1,4-нм 14AГлава Intel Лип Бу Тан (Lip Bu Tan) объявил на мероприятии Intel Foundry Direct 2025 о значительных успехах на направлении контрактного производства полупроводников.
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