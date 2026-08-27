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Женская НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Голден Стэйт», «Финикс» примет «Вашингтон»

«Нью-Йорк» сыграет против «Голден Стэйт», «Финикс» – против « Вашингтона » Женская НБА Регулярный чемпионат Нью-Йорк – Голден Стэйт 28 августа .

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