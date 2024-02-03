Дело о крупнейшей взятке в истории Украины передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины передали в суд обвинительный акт по делу о крупнейшей взятке в истории страны на сумму $5,5 млн.
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