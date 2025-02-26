Журнал iSeeCars перечислил десять самых надежных автомобилей с пробегом

Автомобильный портал iSeeCars перечислил лучшие подержанные пятилетние автомобили. Так, согласно исследованию портала, на первом месте находится автомобиль Honda Fit, прогнозируемый жизненный цикл которого составляет 11,8 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии