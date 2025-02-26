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Журнал iSeeCars перечислил десять самых надежных автомобилей с пробегом

Журнал iSeeCars перечислил десять самых надежных автомобилей с пробегом

Автомобильный портал iSeeCars перечислил лучшие подержанные пятилетние автомобили. Так, согласно исследованию портала, на первом месте находится автомобиль Honda Fit, прогнозируемый жизненный цикл которого составляет 11,8 года.

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