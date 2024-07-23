Литовский тральщик вместе с португальцами вышел на операцию «Блестящий щит»

Состоялась церемония отправки литовского тральщика Skalvis (M53) и португальских водолазов-саперов для участия в операции НАТО «Блестящий щит», сообщает пресс-служба армии Литвы 23 июля на официальном интернет-портале.
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