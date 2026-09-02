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Ольмо — о несостоявшемся трансфере Альвареса в «Барселону»: «Я этого не понимаю. У всех нас есть свои мечты»

Ольмо — о несостоявшемся трансфере Альвареса в «Барселону»: «Я этого не понимаю. У всех нас есть свои мечты»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо категорично высказался о руководстве «Атлетико», которое отказалось продавать форварда Хулиана Альвареса в каталонскую команду.

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