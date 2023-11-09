Гомосексуалисты и транссексуалы смогут принимать крещение по решению Ватикана

В соответствии с документом, опубликованным информационным порталом Vatican News, транссексуалы могут креститься в Римско-католической церкви и выступать в качестве крестных родителей и свидетелей на свадьбах.
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