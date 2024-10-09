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Петербургский дневник

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Захарова: скандал с Пи Дидди – доказательство того, что США нужно навести порядок дома

Захарова: скандал с Пи Дидди – доказательство того, что США нужно навести порядок дома

Она отметила, что американские власти должны были обратиться к прессе Официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировала скандал с американским рэпером Пи Дидди, заявив, что он демонстрирует серьезные проблемы в американском обществе, пишет RT.

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