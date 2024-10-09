Захарова: скандал с Пи Дидди – доказательство того, что США нужно навести порядок дома

Она отметила, что американские власти должны были обратиться к прессе Официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировала скандал с американским рэпером Пи Дидди, заявив, что он демонстрирует серьезные проблемы в американском обществе, пишет RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии