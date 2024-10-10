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В Госдуме усомнились в связи урожая озимых с молитвами

В Госдуме усомнились в связи урожая озимых с молитвами

Проблема с севом озимых в России, о которой ранее сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, связана не с засухой, а с низкими ценами на внутреннем рынке и отрицательной рентабельностью пшеницы, которая сложилась в 2024 году.

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