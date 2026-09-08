«Арсенал» пропускает гол на первой минуте второго тайма

«Арсенал» пропустил гол от «Текстильщика» в кубковом матче, который проходит в Иваново.С неприятности начался второй тайм кубкового матча между ивановским «Текстильщиком» и тульским «Арсеналом» для нашей команды.
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