«Тампа-Бэй» в эти минуты принимает на своей площадке «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Тампа-Бэй» в эти минуты принимает на своей площадке «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.