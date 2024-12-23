Президент Владимир Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).