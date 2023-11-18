С новобранцами Волгоградского гарнизона ЮВО проведены занятия по военно-политической подготовке

На занятиях молодому пополнению осеннего 2023 года призыва были показаны учебные фильмы, исторические документы и фотографии, благодаря которым призывники узнали о богатой и славной боевой истории соединений и воинских частей, где им предстоит служить ближайший год, их традициях.