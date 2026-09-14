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FiNE NEWS

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Раскрыты подробности удара ВСУ по Нижнекамску

В Нижнекамске беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автомобилю, в котором находились две девушки.

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